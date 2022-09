Boulevard Périphérique Parijs op een doordeweeekse middag buiten de spits.

et mijn zoon was ik vorige week, buiten de spits op de Boulevard Périphérique in Parijs. Zie bovenstaand beeld. Ik kan me niet herinneren, stil te hebben gestaan maar toch. Motorrijders zie je er heel veel tussen de auto’s doorswitchen, meestal met alarmlichten. Dat schiet immers lekker op. Er schijnt, hoorde ik later van een Nederlander, wel een alternatief te zijn: 50 km langer maar ‘sneller’.

In een buitenwijk van Vichy was ik een dag later bij een gratis presentatie van het nieuwe theaterseizoen: muziektheater in een bomvolle, nauwelijks geventileerde zaal. Alsof er geen corona meer bestaat. Ze doen maar, die Fransen.

Voor de volledigheid: ik heb begin augustus een lichte vorm van covid gehad, dus moet tot november wachten met de vierde vaccinatie. Verder geen klachten.