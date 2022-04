anaf volgende week meteen de benzineprijzen omlaag en direct extra geld als compensatie voor de gestegen prijzen – Marine Le Pen in de bocht. Als dat mogelijk was had Emmanuel Macron het allang gedaan, maar een kwart van de Franse kiezers, en zij niet alleen, gelooft degene die het meeste belooft, waardoor weer eens spreekwoord bewaarheid wordt dat luidt: ‘Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven.’

Ik weet helemaal niet of Macron een goeie president is, maar ik weet wel zeker dat Le Pen (nooit Le Pain zeggen) dat niet zou zijn. Ik hoorde haar gisteren nog wat onzin uitkramen: de Europese Unie is eigenlijk al uit elkaar gevallen, Poetin moet wel een goede president zijn, bij de verkiezingen haalt hij altijd de meerderheid – zie bovengenoemd spreekwoord.

