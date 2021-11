at mannen in alle geledingen van de maatschappij hun jatten niet kunnen thuishouden, dat mag intussen geen groot nieuws meer zijn. Gisteren hoorde ik in alle vroegte weer zo’n verhaal, ditmaal over Franse gynaecologen. Een mevrouw diende een klacht in bij de Franse politie tegen een vrouwenarts en de redactie van het NOS Journaal vermeldde volledigheidshalve wat de betrokkene medicus zich tegenover de vrouw, volgens haar, had veroorloofd. Zonder hier in detail te treden kan ik wel vermelden wat ik dacht toen ik het hoorde: waarom heeft die vrouw die kerel geen trap onder zijn klokkenspel gegeven, gevolgd door een knal voor zijn kanis?

