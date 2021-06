De Persgroep Nederland (DPG) is bezig, haar huis-aan-huisbladen (HAH’s) te verkopen. Zo gaan de weekbladen Groeiend Best en Oirschots Weekjournaal per 1 juli over naar de al meer dan 100-jarige drukkerij/uitgeverij Em de Jong in Baarle Nassau. De Jong verspreidt al ‘n vijftiental weekbladen in Midden- en West-Brabant, waaronder De Hilverbode (Hilvarenbeek) en De Nieuwsklok (Oisterwijk, Moergestel, Haaren).

De HAH’s, die op advertenties drijven, hebben het – zeker in coronatijd – moeilijk. Hun voortbestaan lijkt het best gewaarborgd bij een aantal in deze branche gespecialiseerde uitgeverijen. Groeiend Best (sinds 1958) werd nog geen vijf jaar geleden door DPG overgenomen van een partikuliere ondernemer.

Uitgeverij Em de Jong – Voorpagina hhBest