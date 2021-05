Peter Stiekema

l enkele dagen zijn leger en politie in de Belgische grensstreek fanatiek op zoek naar een terrorist die van plan is de viroloog Marc van Ranst te vermoorden. Die is met zijn gezin ondergedoken op een, hopelijk voor hem, veilige plek. Maar waar zit die terrorist nou toch?

Het complete natuurpark De Hoge Kempen (12000 hectaren, ongeveer tegenover het Zuid-Limburgse Stein) is nagenoeg omsingeld door honderden zwaar bewapende militairen en politiemensen, met behulp van diverse pantserwagens. De auto van de man, korporaal en wapenspecialist in het Belgische leger, is wel in de buurt teruggevonden samen met een verzameling wapens. Ook is ergens in het woud een soortement kampeerplaats gevonden, maar of die van de Belgische korporaal is, staat (nog?) niet vast. Hij moet toch met warmtezoekers onder een gevechtsvliegtuig gemakkelijk op te sporen zijn, zou je zo denken? Of zou zelfs daar in België niet aan zijn gedacht?

Als ik terrorist in spe zou zijn, dan zou ik als volgt handelen: ik zorg voor een duidelijk, volkomen fout, spoor. Je zet bij voorbeeld je auto ergens goed zichtbaar neer en laat nog wat andere sporen achter. Vervolgens word je opgehaald door medestanders en naar een compleet ander gebied vervoerd, om daar dan te proberen toe te slaan.

Zou zoiets hier ook niet gebeurd kunnen zijn? Het is uiteraard volkomen van de gekke dat een man, die verdacht wordt van uiterst-rechtse sympathieën en sowieso al op een verdachtenlijst voorkomt gewoon maar allerlei wapens kan ophalen in de kazerne waar hij nog steeds werkzaam is. Zo iemand vertrouw je dat toch niet toe. Die had toch al lang uit de militaire dienst verwijderd moeten worden?

Nou hebben we in ons land nogal de neiging om hier keihard om te gaan lachen, ach, die Belgen toch, maar de journalist Alberto Stegeman nam een complete legerauto mee van een militaire basis. Zonder dat hij door iemand werd tegengehouden. Hij herhaalde een dergelijk stunt nog een keer en dreigde toen vervolgd te worden voor diefstal van het leger. In plaats van een en ander beter te regelen. Want laten we wel wezen, niet alleen het Belgische leger is het lachertje van Europa. Wij Nederlanders kunnen er ook wat van.

