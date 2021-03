Per 1 januari 2022 wordt de gemeentegrens tussen Eindhoven en Best aangepast. Aanleiding is de integrale gebiedsontwikkeling van Brainport Industries Campus en aanleg en beheer van de nieuwe wegenstructuur in Eindhoven-Noordwest.

Een deel van het toekomstige plangebied Brainport Industries Campus ligt nu nog in gemeente Best. Dat betreft het gebied tussen Beatrixkanaal, Rijksweg A58 en beek De Ekkersrijt. Om één samenhangend plangebied te realiseren, ligt het voor de hand om dit gebied aan gemeente Eindhoven toe te voegen. De nieuwe gemeentegrenzen sluiten na de correctie meer aan bij de fysieke ligging van de watergangen en de snelweg, wat ook wenselijk is voor de wegbeheerders, politie en hulporganisaties.

Er gaat ook grondgebied van gemeente Eindhoven naar gemeente Best. Aan de noordzijde van Rijksweg A58 ligt een klein deel van het grondgebied van gemeente Eindhoven. Omdat dit deel niet bereikbaar is zonder eerst de grenzen van Best te overschrijden, is het logisch om het toe te voegen aan gemeente Best.

De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten hebben op 9 maart besloten het herindelingsontwerp voor te leggen aan de raad. In Best gebeurt dat op 19 april en in Eindhoven op 28 april. In beide gemeenten ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken van 6 mei tot en met 30 juni ter inzage. In september behandelen de beide gemeenteraden de herindelingsregeling.

