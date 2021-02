Peter Stiekema

ot en met 9 februari zijn er ruim een half miljoen mensen ingeënt tegen het Coronavirus. In ruim een maand tijd. Als dit tempo niet drastisch wordt opgevoerd betekent dat, dat van de 16 miljoen mensen die zich daarvoor aanbieden, de laatsten pas over tweeëneenhalf jaar aan de beurt zijn. Want een miljoen inentingen per twee maanden is 32 maanden voor 16 miljoen mensen. Daarbij ga ik er vanuit dat er ongeveer anderhalf miljoen inwoners van dit land zijn, die zich om diverse redenen niet laten prikken.

Inmiddels is in Groot-Brittannië al besloten om jaarlijks de hele bevolking tegen het virus te blijven vaccineren, omdat in dat land erop wordt gerekend dat het virus een blijvertje wordt. Hoe denken RIVM en OMT daar eigenlijk over, want we worden inmiddels toch geregeerd door deze instituten, met Jaap van Dissel als schaduw-premier. Die man geniet ervan dat hij die domme Tweede Kamerleden om de twee weken college kan geven aan de hand van veel, vooral onduidelijke, graphics en staatjes. Van hem mag dat nog wel een tijdje duren, denk in ieder geval ik toch. Zo te zien en te horen zal dat ook wel het geval zijn, ik ben bepaald niet optimistisch over het verdere verloop van deze ziekte. Wacht nog maar even met het boeken van zomervakanties.

Genoeg over Corona. Moeten we nog wat woorden vuilmaken aan de escapades van Thierry Baudet? Nee, bedenk ik nu, niet nodig. Dat doet hij zelf wel.

