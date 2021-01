Peter Stiekema

it is bepaald geen onderwerp om luchtig over te doen, maar toch kan ik mezelf niet bedwingen om er een column over te produceren. Wat wil het geval: Bij opnames voor een online kerkdienst in Biddinghuizen zijn vorige maand tien mensen besmet geraakt met corona. Twee van hen zijn overleden aan de gevolgen.

Je zou verwachten dat je in een dorp met de naam Biddinghuizen wel enige extra bescherming zou genieten, maar niks hoor, een dag na de opnamen bleek één aanwezige ziek, tien werden er daarna besmet en twee van hen zijn overleden. Toch is er volop gewaarschuwd tegen het bijwonen van kerkdiensten, ook als er maar weinig mensen aanwezig zijn. Maar kennelijk is het vertrouwen in de Heere zo groot, of geldt ook hier de gebruikelijke dooddoener ‘de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen’. Ik zou dus bij kerkdiensten in plaatsen met namen als Vroomshoop, Heiligerlee, Sint Annaparochie en Kerkdriel maar extra op m’n tellen passen.

Overigens werd al eerder bekend dat in christelijke dorpen het coronavirus oprukt: negen van de tien coronabrandhaarden is een christelijke gemeente, bevestigt gezondheidsdienst RIVM na berichten in het dagblad Trouw. Urk, Bunschoten, Staphorst, Barneveld; ze staan allemaal in de top-10 van plaatsen waar relatief de meeste besmettingen zijn. En nu hoort Biddinghuizen daar kennelijk ook bij. Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM bekeek met collega’s alle gemeenten waar de SGP of de Christenunie bij de laatste verkiezingen meer dan 20 procent van de stemmen haalde. Dat zijn in totaal 42 christelijke gemeenten. Veertien van hen staan in de top-20 van gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, waarvan negen in de top tien.

