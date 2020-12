(Wekelijkse update op dinsdag tussen 14 en 15 uur. RIVM heeft een en andermaal laten weten dat je de ontwikkelingen het beste wekelijks kunt volgen.)

Situatie Coronavirus per 8 december 2020, 16:30 uur:

Best, 30.073 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS)

Weergave door het RIVM van het aantal coronapatiënten vermeldt voor Best nu 129 personen. Dit geldt voor de periode van 25 november t/m 8 december 2020; sinds 24 november +25 Er waren 2 ziekenhuis-opnames. Ooit in de afgelopen maanden telde Best 31 in het ziekenhuis opgenomen patiënten. In juli kende Best een opmerkelijke periode van stabiliteit (0 coronazieken) 129 Patiënten betekent natuurlijk niet zomaar, dat er verder geen dragers van het virus zouden zijn. De kaart van het RIVM geeft duidelijke informatie over de spreiding van het virus over NL. Gebruik de muis om details te vernemen.

Best had in maart en april 10 geregistreerde overledenen.

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat ook andere overledenen het coronavirus bij zich droegen, waarvan dit echter niet bekend is.

Nederland

Steunpunt Coronazorgen (nationaal)

Symptomen coronavirus: wat moet de alarmbellen doen afgaan? De Belgische viroloog Van Gucht legt dat uit in dagblad De Morgen.

Ontwikkeling COVID-19 in grafieken

Resulaten GGD-Teststraten

Nederlandse GGD’s hebben een landelijk telefoonnummer, dat mensen kunnen bellen om een afspraak te maken voor een coronatest. Het nummer (0800-1202) is zeven dagen per week te bereiken van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Wie als zelfstandig ondernemer een uitkering of lening op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3 wil aanvragen kan dat online via de website van de gemeente.

