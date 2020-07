Peter Stiekema

a heel lang aarzelen en op dringend verzoek van het kabinet, dat op zijn beurt nog dringender werd verzocht acties te ondernemen door de nog aanwezige Kamerleden (de rest zit vermoedelijk in onveilige landen ergens in een hotel) kwam het OMT gisteren dan eindelijk, na een maand zwijgen, weer eens bijeen.

Het overleg ging vooral om het gebruik van mondkapjes, dat in al onze omringende landen en ook veel verder weg, inmiddels een heel duidelijk gebruik is geworden, zo niet een plicht. Persoonlijk zou ik zeggen: baat het niet het schaadt ook niet. Sterker nog, als je een mondkapje draagt, hetgeen ik regelmatig doe, dan wijken de mensen als vanzelf uiteen, dus het helpt wel.

Je zou dus verwachten dat het OMT ook zou besluiten om in navolging van de verplichting van het gebruik in vliegtuigen en het openbaar vervoer, elders in ons land het opzetten van het kapje uit te breiden. Want ook hier is het virus al enige tijd aan de winnende hand. Laten we zeggen, sinds het begin van de vakanties.

Maar schets mijn verbazing, en wellicht ook de uwe, waarde lezer, Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt pas later met een advies over een mondkapjesplicht. Volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) komt dat er in ieder geval nog niet vandaag of morgen. Ook is nog niet bekend hoe het advies naar buiten wordt gebracht. Eerder gebeurde dit tijdens persconferenties met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS).

Omdat het nu reces is in de Haagse politiek, is het niet duidelijk of bewindspersonen daarvoor moeten terugkomen of dat het op een andere manier gedeeld wordt. Door de domme Belgen (zo wordt in Nederland gedacht, niet door mij, want ik ben getrouwd met een Vlaamse, en dan kan er zo maar wat zwaaien) wordt de ene na de andere zinnige beslissing genomen, maar wij moeten wachten tot eenieder van vakantie is teruggeroepen. Minister De Jonge is voor zover ik weet, ergens aan het kamperen en voor die schoenenfetisjist bereikt is? Voor wie de schoen past, trekke hem aan, zo ver is zeker.

Intussen zijn vele duizenden Nederlanders met een Marokkaans dan wel Turks paspoort naar hun land van herkomst vertrokken, teneinde daar het Offerfeest te vieren. Voor beide landen geldt de zogenaamde code Oranje. Je zou dus verwachten dat RIVM, regering of OMT zich wel druk zouden maken over de gevolgen daarvan. Moeten de terugkeerders wel in quarantaine (ik had bijna geschreven Korantaine, maar zoiets doe je natuurlijk niet) Maar niets van dat alles, men slaapt gezellig verder, in tent, hotel huisje of camper. Waarin een klein land nog kleiner kan blijken te zijn.

