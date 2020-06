ij was de eerste journalist die ik ontmoette op de eerste dag van mijn loopbaan als journalist en daarna dook hij verscheidene keren op, eerst bij de persdienst Grote Provinciale Dagbladen, toen nog in de burelen van de Haagsche Courant, en daarna op de redactie van het Limburgs Dagblad in Heerlen, waar ik hem jaren diende als verslaggever bij de nieuwsdienst. En waar hij zich, toen er een nieuwe hoofdredacteur moest komen, liet ontvallen dat ik daarvoor niet serieus genoeg was. Gelukkig maar. Ik heb het over Jan J. Ros, die, inmiddels 95 jaar oud, in Roermond is overleden.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest