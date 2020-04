Peter Stiekema

r zijn van die momenten die mij doen verlangen dat Lee Harvey Oswald (voor wie het echt niet weet, de moordenaar van president John Kennedy) nog in leven zou zijn. Gisteren had ik weer zo’n ogenblik. Oorzaak: de medische adviezen van de bekende tv-dokter Donald Trump, gericht tegen HET VIRUS.

Het ongeleide projectiel, dat in het dagelijkse leven ook nog president van de VS is, kwam tijdens zijn persconferentie met een volgens hem probaat middel tegen het coronavirus. Trump stelde voor om een ‘desinfectiemiddel’ bij patiënten in te spuiten. Ook het injecteren met zonlicht zou een probaat middel zijn, zo beweerde hij. Hij vertelde verder dat zulks zo’n ‘virus al in één minuut kan verslaan’. Dat lijkt me logisch, als de patiënt na zo’n injectie binnen de minuut overlijdt. Zo’n remedie doen me toch nog het meest denken aan de experimenten die ene dr. Mengele verrichtte in het concentratiekamp Auschwitz, ‘succes’ verzekerd.

Nou schijnen Amerikaanse wetenschappers ontdekt te hebben dat het op een nog nader te bepalen manier gebruiken van chloor, maar ook zonlicht, helpt tegen het virus. Maar om daar meteen zo mee aan de haal te gaan is typisch des Trumps en uiteraard levensgevaarlijk. Persoonlijk raad ik de president aan, want ook regeringsleiders zijn niet onkwetsbaar voor het virus, zo is gebleken, een blokje afwasmiddel in zijn hol te steken en eenzelfde blokje geheel door te slikken. Als die twee elkaar ergens halverwege de endeldarm ontmoeten krijg je een geweldige explosie en ben je in een keer van je virus af. Voor alle zekerheid zeg ik tegen de lezers: Do’n’t try this at home. Oftewel, probeer het thuis maar niet zelf.

