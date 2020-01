Vuurwerkvandalen die kostbare gemeentelijke eigendommen beschadigen of zelfs totaal vernielen, zijn vaak wel degelijk aan te pakken: in hun portemonnee of die van hun ouders. Dat blijkt uit een bericht in het Eindhovens Dagblad van heden. Het is met name de gemeente Laarbeek (onder meer Beek en Donk), die de kat de bel aan heeft gebonden.

Wie rond oud en nieuw een prullenbak, verkeersbord, AED, bus-wachthuisje etc. heeft vernield, kan een dagvaarding voor de rechter verwachten, dankzij het feit dat de gemeente Laarbeek via tips een aantal daders op het spoor is gekomen, zo schrijft het ED.