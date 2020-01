Rob Scheepers tijdens zijn nieuwjaarsconférence in het Eindhovense Parktheater, tegen een achtergrond van vaten drugsafval. Beeld Eindhovens Dagblad

ezers van de drie Brabantse dagbladen van De Persgroep konden vanavond online genieten van ‘hun eigen Brabantse nieuwjaarsconferencier’, Rob Scheepers uit het Oost-Brabantse Sterksel.

Scheepers is begonnen als tonproater en heeft zich ontwikkeld tot een volbloed standup comedian. De abonnees van de Brabantse kranten kennen hem sinds ongeveer een jaar ook als vaardig columnist in de weekendbijlage. In het theater laat hij zich kennen als een verbaal kanon met een geweldige mimiek.

In hoofdzaak legt hij zich toe op grollen en grappen à la de carnavaleske ton, die er – zo nu en dan in zijn dialect – bij het publiek in gaan als koek. Zijn verwijzingen naar landelijke trends en politiek zijn beperkt: ‘reiskosten declareren geleerd van de VVD, dus dat mag’. Af en toe duikt de regio op, zoals in ‘Er stort een parkeergarage in en de bouwonderneming heet BAM!’ en ook het woordspelige ‘hectare is een Brabants woord, want tijdens de ruilverkaveling zei een boer mijn land gaat tot dat hek daar’. Als hij de pubers beschrijft die hun ouders begluren tijdens ‘de daad’, zijn de toeschouwers niet te bedaren.

Als ik dit schrijf, is de conference al anderhalf uur aan de gang; ik heb het gevoel dat het mooi is geweest. Het publiek niet.

