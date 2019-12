De abdijkerk van Grimbergen was even een uitwijkhaven van de plaatselijke kerstmarkt. Beeld YouTube

at je niet zomaar zult horen, als alternatief voor de ‘muzikale’ kerstrimram die over ons wordt uitgestort, is het Gregoriaans, het middeleeuwse gezang van monniken, toegespitst op het moment van het ‘kerkelijk jaar’. Je moet ervan houden. Ik in elk geval wel, terugdenkend aan een gang met mijn moeder door de berijpte oprijlaan naar de Benedictijner Sint-Paulusabdij in Oosterhout. Ja, ‘n Kerstmis die een beetje wit was.

Gregoriaans moet gezongen worden door mannen en moet dan als één stem klinken. Sorry, maar als vrouwen er zich aan wagen, is dat niet om aan te horen. Op YouTube is heel wat Gregoriaans te horen. Natuurlijk dat van het convent van de Sint-Pietersabdij in Solesmes (Loirestreek), dat in de vorige eeuw voor herleving van deze religieuze zangstijl heeft gezorgd en met succes gestreefd heeft naar de perfecte uitvoering.

Maar de monniken van de abdij van Grimbergen (niet van het bier alleen) kunnen er ook wat van. Hun kerk fungeerde als uitwijkhaven van de plaatselijke kerstmarkt!

Links naar YouTube: Solesmes – Grimbergen

Voorpagina hhBest