Journalist en schrijver van historische jeugdromans Rob Ruggenberg uit Best is zaterdag op 73-jarige leeftijd overleden, zo is vandaag bekend geworden.

Ruggenberg, die aanvankelijk bij de marine diende en vervolgens als journalist zo goed als de hele wereld bereisde, kampte al meer dan drie jaar met zijn gezondheid, maar zag toch nog kans in 2017 een zevende boek af te leveren (Piratenzoon). Hij zei dat hij er ‘nog wel vier’ in z’n hoofd had. Het manuscript van zijn achtste boek had hij net naar zijn uitgever gestuurd.

Met zijn historische verhalen, waarvoor hij altijd uitvoerig research deed, zo nodig aan de andere kant van de wereld, had Rob veel succes. Zo won hij met Haaieneiland in 2017 de Thea Beckmanprijs. Al bij het verschijnen van zijn debuut, Het verraad van Waterdunen, werd hij ‘de nieuwe Thea Beckman’ genoemd. Dit voorjaar schreef Ruggenberg nog de aanzet voor een schrijfwedstrijd van CultuurSpoor Best voor middelbare scholieren, in het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente.

Voordat hij met de boeken begon, was Rob ook zeer actief op het internet. Hij was bedreven in het maken van mooie websites, onder meer over de Eerste Wereldoorlog (tweetalig). Zie ook: ruggenberg.com

Zijn uitgever, Querido Kinderboeken, reageerde tegenover de NOS: ‘Met Rob verliest Querido niet alleen een heel goed schrijver, maar ook een man die vriendschap en trouw boven alles stelde.’

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

