e Turken zijn Syrië binnengevallen om jacht te maken op de Koerden die daar wonen. Een start naar een nieuwe volkerenmoord, na de strijd tegen de Armeniërs pakweg een eeuw geleden. Dat mocht geen genocide heten. Ook de schoenpoetsers van Erdogan, in Nederland verenigd in de politieke partij DENK, zijn het daar roerend mee eens. ‘Wij hebben geen ocide gepleegd’, zeggen zij dapper. Weten zij veel dat genocide één woord is.

Die Koerden hebben flink meegeholpen om IS te bestrijden, maar zijn door president Trump en zijn trawanten in de steek gelaten. Trump trok de VS-troepen terug, had daar een dag later, in ieder geval in retorische zin, spijt van en dreigt de Turken economisch terug naar de Middeleeuwen te helpen. Eerst zien en dan geloven.

Europa zit ondertussen met de handen in het haar. De ambtenaar Dorknoper, Blok, tevens minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen, maar tot meer dan wat geleuter lijdt dat niet. Er wordt gesproken over economische sancties, maar die zetten weinig zoden aan de dijk, of moet ik schrijven doden in de zijk?

In Turkije leven naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land. Nu dreigt Erdogan de poorten open te zetten en zoveel mogelijk Syriërs naar Europa te sturen. IS-er of geen IS-er dat maakt Erdogan geen bal uit. Inmiddels schijnen er al enkele honderdduizenden na de Turkse aanval naar Turkije gevlucht te zijn en die komen nog eens bovenop die voornoemde 3.6 miljoen. En Europa had toch zo’n mooi akkoord gesloten met Erdogan, een paar jaar geleden? Een paar miljard per jaar naar de Turkse president, voor het bouwen van wat fraaie paleizen her en der en hij hield de grenzen naar Europa zo goed als dicht.

Volgende week komt de Europese top, of wat daar voor doorgaat, bijeen om de situatie te bespreken. Rijkelijk laat, vindt u ook niet? Er wordt wat gepiekerd over sancties, maar die krijgen we ongetwijfeld terug in de vorm van honderdduizenden Syriërs. Of moet Europa gaan dreigen met het terugsturen van ons onwelgevallige Turken, die in de bajes zitten wegens moord, doodslag, drugshandel of het van achteren neerslaan van agenten die een bruidsstoet proberen te reguleren? Ze uit de NAVO gooien is een andere mogelijkheid, maar dan staat Poetin met open armen klaar om de Turken nog verder in de Russische invloedssfeer te trekken. Nee, Europa moddert gewoon verder, wat meteen de zwakte van onze eenheidsstaat in opbouw (of was het nou toch afbraak?) tekent.

PS: Ik denk dat ik maar even uit Turkije wegblijf.

