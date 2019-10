Ginger Baker in 2005 tijdens het beroemde reunie-concert in de Royal Albert Hall. Still uit een YouTube-filmpje.

Peter Stiekema

eze week overleed, op tachtigjarige leeftijd, de even legendarische als beruchte Britse drummer Ginger Baker, vooral bekend van zijn werk voor Cream, Blind Faith, Hawkwind en zijn eigen band Ginger Bakers Airforce. Het is eigenlijk een wonder dat Baker nog tachtig jaar is geworden want hij was verslaafd aan alles, had een moeilijk karakter, altijd ruzie, met wie hij ook optrad. Legendarisch zijn de vechtpartijen tussen Baker en Bruce van Cream omdat Ginger vond dat Jack veel te luid bas speelde en daarmee zijn drummen overstemde.

Er is misschien een rockdrummer geweest die nog gekker was dan Ginger Baker en dat was Keith Moon van The Who, die er zelfs zijn hand niet voor omdraaide om een Rolls een zwembad in te rijden. Maar die overleed al op zijn 32ste.

De band Cream, die bestond uit Baker, de Schotse bassist Jack Bruce en de geniale sologitarist Eric Clapton bestond maar een paar jaar, maar leverde een aantal sterke hits af, zoals I feel free, Crossroads, Spoonfull, Anyone for tennis, White Room en nog zo het een en ander. Maar de ruzies tussen Baker en Bruce waren er al snel teveel aan en in 1968 viel de band uit elkaar. Baker en Clapton richtten met drummer Rick Grech en Stevie Winwood van de Spencer Davis Group een nieuwe band op, Blind Faith, maar ook dat gezelschap bleef niet lang bij elkaar en leverde slechts een lp af, die nog ergens bij mij op zolder moet liggen.

De leden van Cream kwamen in 2005 bij elkaar voor een aantal zeer succesvolle reünieconcerten, een deel daarvan is terug te vinden op internet. Hierbij het tweede deel van het befaamde reünieconcert uit 2005 in de Royal Albert Hall in Londen, Baker was toen 66, Bruce 62 en Clapton 60. Jack Bruce overleed in 2014 op 71-jarige leeftijd. Eric Clapton treedt nog steeds op en geeft in 2020 onder meer een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

