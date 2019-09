én belangrijk element wordt in de discussie over de pensioenen zorgvuldig ongenoemd gelaten. En dat is dat de werkgevers sinds de uitvinding van de zzp’er aanzienlijk minder bijdragen aan de pensioenspaarpot. Wat? Jawel, wie werknemer is in dienst van een onderneming betaalt zelf verplicht pensioenpremie, maar dat is niet het hele verhaal – de werkgever betaalt, eveneens verplicht, mee aan die premie. Dat is een mooie regeling die ooit is afgedwongen toen de mensen nog gewoon links stemden en lid waren van een vakbond.

