In 1964 schreef Henri t’ Sas over het wielercriterium Acht van Chaam (sinds 1933 en morgen weer te doen) een vers met futuristische trekjes: Zie hier, hoe hij het in het in het jaar 2000 voorstelde:

Wat hoor ik nou weer voor spektakel op straat

Is ’t ’n vliegtuig dat weer eens door de kerktoren gaat?

Poppen in opgezwollen kledij

Ze zweven m’n bovenverdieping voorbij

Op de ‘poppen’ was het even langer wachten; zie de foto van de ‘vliegende man’ tijdens het defilé in Parijs op Quatorze Juillet 2019.

Het volledige ‘vers’ Het Spektakel van Chaam

