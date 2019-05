Bij de verkiezingen voor het Europarlement in Best, is de VVD met 1646 stemmen nipt groter gebleven dan de PvdA (1609). Hier is het zogenaamde Timmermans-effect overduidelijk. Op die lijsttrekker zijn 1360 stemmen uitgebracht. Dit blijkt uit een opgave van de gemeente Best (pdf-document). De opkomst was, het aantal geldige stemmen in aanmerking genomen, 38,9% (8852 van de 22735 kiesgerechtigden).

Uitslag Best:

D66: 660

CDA-Europese Volkspartij: 1128

PVV: 278

VVD: 1646

SP: 323

PvdA-Europese Sociaaldemocrate 1609

ChristenUNie-SGP: 293

GroenLinks: 627

Partij voor de Dieren: 247

50Plus: 748

Jezus Leeft: 5

DENK: 75

De Groenen: 25

Forum voor Democratie: 970

VandeRegio & Piratenpartij: 15

Volt Nederland: 205

