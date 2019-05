Peter Stiekema

eze column dient met een korreltje zout gelezen te worden, ik waarschuw u maar vast. Ik ben bijna 68, maar mijn vrouw is een stuk jonger. Er is, zou je kunnen zeggen, daardoor enig verschil in ons libido. Om het in termen van de edele golfsport uit te drukken: vroeger scoorde ik regelmatig een hole in one, maar tegenwoordig haal ik nog maar zelden de cut. En ik ben, als man des huizes, degene die meestal hoofdpijn heeft.

Waarom schrijf ik dit? Wel, als het aan minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie ligt wordt het hebben van seks tegen de wil van een ander benevens seksuele intimidatie binnenkort strafbaar. Dat lijkt me eigenlijk wel voor de hand te liggen. Anders wordt het al snel aanranding, dan wel verkrachting en dat kun je op het ministerie maar moeilijk onder de mat vegen, tenzij je Mark Harbers heet, uiteraard.

Volgens Grapperhaus wordt seksueel overschrijdend gedrag heden ten dage sterker afgekeurd door de samenleving dan in vroeger tijden, toen je elkaar nog gewoon in een dronken bui kon bespringen, of zoals de oude Germanen deden, gezellig om vrouwen dobbelden. Tijdens het bier drinken, dat dan weer wel.

En de strafrechtelijke bescherming van de slachtoffers van zoveel hitsigheid schiet tegenwoordig tekort. Daarom moeten zij straks gemakkelijker aangifte kunnen doen.

Het hebben van seks wordt dus een tamelijk riskante onderneming. Seks na een dronken avond, als je elkaar net ontmoet hebt, is levensgevaarlijk. Heeft een van de partners spijt en gaat klagen, dan ga je behoorlijk nat. Je ontkomt er bijna niet aan om een schriftelijk contract te sluiten. Bij voorkeur via een notaris die te goeder naam en faam bekend staat en die moet je tegenwoordig ook al met een lampje zoeken.

Als alle juridische formaliteiten achter de rug zijn en de sekscont(r)acten zijn getekend, kan het spel beginnen. Maar wie heeft er dan nog zin? Lijkt me wel een probate manier tegen een verdere groei van de wereldbevolking, mits we een en ander voor de gehele EU kunnen laten gelden en ook de Verenigde Naties op de hand van Grapperhaus te krijgen zijn. Scheelt volgens mij ook een hoop in CO2-productie, dus het klimaat wordt ook nog gered.

Ik zal mijn vrouw straks eens flink verrassen als ze thuiskomt van haar werk. De contracten liggen al klaar.

