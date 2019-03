Twee Tesla’s bij een pas gebouwde villa aan de Prinses Margrietlaan in Best

Hoeveel elektrische auto’s er in Best rondrijden hebben we (nog) niet kunnen achterhalen. Wel het aantal, door de gemeente geïnitieerde publieke laadpalen: ca. 20.

Volgens het CBS telt Nederland ruim 8,5 miljoen personenauto’s, waarvan 1,3 miljoen in Noord-Brabant.

Eind februari waren er (zie nevenstaande grafiek, ontleend aan rvo.nl ) in NL bijna 50.000 volledig elektrische auto’s.

Er zijn volgens dezelfde site 40.000 (semi-)publieke laadpalen, waarvan 1200 zogenaamde snellaadpunten. In Nederland is er meer dan 1 (semi)publiek laadpunt per 4 elektrische auto’s beschikbaar. Ons land is daarmee internationaal koploper.

Op oplaadpunten.nl

(kaartje) zien we in Best 22 publieke laadpalen. Om 11 uur vanmorgen waren er daar (rood omcirkeld) twee van bezet. Op de website van de gemeente Best tellen we er in een wat ouder bericht achttien.

Die site vermeldt verder onder meer het volgende: ‘Bij de 2 slimme laadpalen in de wijk Salderes (Lariks en Spoorweglaan) laadt u met lokaal opgewekte energie van de zonnepanelen in de buurt. Als er onvoldoende zonne-energie beschikbaar is, wordt de stroom aangevuld met duurzame, schone stroom uit grotere windparken en zonneparken in Nederland. Ook is er op een aantal momenten op de dag een beperking van de laadcapaciteit om de pieken op het elektriciteitsnetwerk te beperken. De slimme laadpalen maken deel uit van een proef van de provincie Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.slimladenbrabant.nl/salderes.’

Op een wellicht iets te prominente parkeerplaats bij het winkelcentrum Heivelden fotografeerden we vorig jaar een openbare oplaadpaal, die we tot dusver nog nooit in gebruik hebben gezien.

We kennen verder in de wijk Heivelden nog één particuliere oprit met oplaadpunt. Er zouden er natuurlijk nog meer kunnen zijn.

Opladers bij de vleet dus, in Best. Nu nog de elektro voertuigen.

