Precies zevenenhalf jaar, te beginnen op 1 januari 1960, werkte ik bij dagblad De Gelderlander in Nijmegen en werd ik van een schuchtere net met groot verlof gestuurde dienstplichtige – ik had het tot korporaal geschopt – een min of meer ‘volleerde’, wat dat dan ook destijds betekende en nu betekent, dagbladjournalist, met een sterk accent op regionale journalistiek. Dat hield bijvoorbeeld in dat wij dagelijks een denkbeeldige abonnee, Tante Riek in Zieuwent voor ogen dienden te houden. Tussen die bedrijven door had ik al wel op een luchtmachtbasis bij Bordeaux (Marignane?) de Franse atoombom mogen aanschouwen, een raketvormige pijp van een meter of twee lang en dertig centimeter doorsnee. En wit, Spierwit. Geheel onnozel was ik dus al niet meer.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhbest