De overdekte fietsenstalling bij het NS-station in Best wordt veel gebruikt. Toch blijven veel plekken onbenut. Dit heeft te maken met de indeling. Maar veel treinreizigers kiezen ook voor gemak en zetten hun fiets buiten in de tijdelijke stalling. Die barst daardoor weer uit zijn voegen. Daarom verandert de gemeente vanaf 7 januari de indeling van de stalling.

Er komen meer plaatsen 24 uur per dag beschikbaar. De kelder van de overdekte stalling is vanaf 7 januari voor treinreizigers altijd beschikbaar. Er komt een ander, kleiner deel van de stalling dat in de avonduren, nachten en weekenden afgesloten is. Hierdoor zijn 550 plaatsen meer permanent beschikbaar.

Regelmatig controleren de beheerders en BOA’s of de (snor, brom-) fietsen netjes zijn weggezet. Staan ze niet op de aangegeven en/of in de rekken? Dan volgt er een waarschuwing of wordt de fiets verwijderd.

