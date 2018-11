Peter Stiekema

et was mij nog helemaal niet opgevallen, maar er is van alles aan de hand met de teksten van Sinterklaasliedjes in ons land. Daar wordt kennelijk al een paar jaar de botte bijl ingezet, zonder dat ik daarvan in kennis ben gesteld. Je zou het bijna verkrachting kunnen noemen. Kijk maar eens op Sínterklaasliedjes nieuwe stijl; je wordt bijkans onpasselijk van zoveel hypocrisie.

Zwarte Piet bestaat niet meer in de teksten. Hij komt hooguit nog als doodgewoon ‘Piet’ voor. Maar ook woorden als ‘stoute kinderen’ zijn taboe en vervangen door slappe aftreksels. En voor ”Wie de koek krijgt, wie de gard’ is ook iets onbeschrijfelijk lulligs in de plaats gekomen. Want alle kinderen schijnen tegenwoordig keurig opgevoed te zijn, zodat dreigen met de roe in die liedjes al helemaal opvoedkundig onjuist is. Maar, zoals Gerard Reve al schreef, ‘Wie zijn vrienden lief heeft spaart de roede niet’, alhoewel dat uiteraard niet voor de kindertjes geldt, die nu jengelend en met wild geraas om snoepgoed en dure cadeaus de winkelcentra onveilig maken.

Neem nou het sympathieke liedje ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’, zoals wij dat vroeger, in de jaren vijftig, op de kleuterschool leerden. Dat is nu geworden ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet’. Want het woord knecht doet kennelijk te veel aan slavernij denken. Bovendien vind ik, dat als je Sinterklaasje schrijft, je maakt dan iets kleins van de Sint, je dat dan ook met Piet moet doen. Dan krijg je ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je Pietje’. En dat roept weer andere associaties op waar ze binnen de RK Kerk van de Sint nog behoorlijk over kunnen meepraten. Of met een kanarievogel, dat is ook een mogelijkheid.

Ik word eerlijk gezegd doodziek van dat gezanik over Zwarte Piet. Zwart is taboe, maar Geel mag dan weer wel. Zullen de Chinezen leuk vinden. En licht getint dan, hoor ik u zeggen. Lichtgetinte Pieten zie ik regelmatig in Opsporing Verzocht, dus die zullen ook niet echt blij zijn met zoveel extra aandacht. Rode Pieten, dan maar? Nee, niks daarvan, voor we het weten staan de straten hier vol met protesterende Sioux, Apaches, Comanches en draait de laatste der Mohicanen zich om in zijn graf.

Het Sinterklaasfeest hoort een feest te zijn voor kinderen, jammer dat het door een relatief kleine groep volwassenen (nou ja) naar de bliksem wordt geholpen, onder het mom van racismebestrijding. Ja, aan m’n hoela.

