Peter Stiekema

sia Bibi, de Pakistaanse moeder van twee kinderen die vorige week vrij werd gesproken van godslastering en daarvoor in 2010 de doodstraf had gekregen, is nog altijd niet vrij. Ze verblijft waarschijnlijk in de gevangenis. Voor haar eigen veiligheid. Haar advocaat Saif-Ul- Mulook is naar ons land gevlucht, met hulp van een christelijke organisatie hier te lande. Hij, zelf moslim, was zijn leven niet zeker, omdat hij een christelijke vrouw verdedigde.

Onmiddellijk na de vrijspraak, vorige week woensdag, waren er in Pakistan al felle onlusten en demonstraties. Ook de drie rechters die Bibi vrijspraken zijn ondergedoken. Zij worden eveneens met de dood bedreigd, terwijl de Nederlandse ambassade en de ambassadeur inmiddels onder verscherpte bewaking staan. Een half uur na de uitspraak lag het verkeer in heel Pakistan plat door de rellen. De belangrijkste aanstichter van de geweldsuitbarstingen is de radicaal islamitische partij TLP. Deze partij kreeg de Pakistaanse regering inmiddels zo ver om toestemming te geven voor het indienen van een petitie om Bibi niet vrij te laten en haar op een lijst te zetten van personen die het land niet mogen verlaten. Asia Bibi is haar leven niet zeker. Als ze vrijkomt loopt ze onherroepelijk de kans vermoord te worden door een stelletje godsdienstidioten. Tenzij ze door een Westers land Pakistan kan worden uitgesmokkeld. Wie de blindfanatieke moslimmannen met hun lange baarden bezig zag tijdens de demonstraties wordt het angstig te moede. Wat een waanzin.

Asia, moeder van twee dochters, werd in 2010 ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd, tijdens een ruzie met een Mohammedaanse buurvrouw over water. Pakistan is een bronland voor radicale moslimbewegingen. Al Qaeda en Taliban hebben er een grote aanhang en de regering is tamelijk machteloos tegen deze bewegingen, die moord en doodslag prediken en vrouwen minachten. Het enige recht voor veel islamitische vrouwen, zeker ook in Pakistan en buurland Afghanistan, is in feite het aanrecht, voor zover aanwezig. Wie wil weten hoe het er in Pakistan en Afghanistan toegaat leze ‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled Hosseini, vooral ook bekend van ‘De Vliegeraar’. De haren rijzen je te berge over zoveel door een godsdienst, ingeblazen slechtheid.

Twitter heeft inmiddels het account van de leider van de Pakistaanse beweging TLP geblokkeerd. Die radicale islamitische partij riep via Twitter op tot het doden van de verantwoordelijke opperrechters, Asia zelf en haar advocaat. Verrassend en tevens dapper is dat de Pakistaanse autoriteiten zelf bij Twitter aan de bel trokken over het account van TLP-leider Hussain Rizvi. Rizvi heeft desondanks gewaarschuwd dat het ‘oorlog’ wordt als de autoriteiten haar het land uit helpen. De partij noemt het schorsen van het account van Rizvi een samenzwering van de tegenstanders van de beschermers van de islam. Met zulke beschermers heb je geen vijanden meer nodig.

Ondertussen in Nederland: de Turks-Islamtische Culturele Federatie (TICF), een koepelorganisatie van 144 Turkse moskeeën, eist op haar beurt dat Twitter het account van Geert Wilders opheft. Als dit niet gebeurt, wil de organisatie het social media platform voor de rechter slepen, tot in Pakistan toe. De TICF is van mening dat de uitspraken die Wilders op Twitter doet, in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van het platform. Wilders zou volgens TICF de vrijheid van meningsuiting misbruiken. ‘Wilders gaat steeds verder. Met zijn uitlatingen kwetst hij 1.2 miljoen mensen in Nederland, doodgewone, hardwerkende moslims’ aldus een woordvoerder. Je laten kwetsen, dat doe je toch echt zelf en bovendien geef je er nogmaals blijk van dat je van de Nederlandse samenleving en de politieke vrijheid die dat met zich meebrengt, weinig tot niets begrijpt. Over integratie gesproken. Immers, Wilders roept niet op tot moord en doodslag, dat doen zijn vijanden, vaak eveneens op Twitter en nagenoeg allemaal met een islamitische achtergrond. Misschien dat de moskeeën eens de respectievelijke hand in eigen boezem zouden kunnen steken, met nogal wat haatzaaiende en tot Jihad oproepende imams? En laten we eerlijk wezen. Zelfs in de zevende eeuw, zal een volwassen iemand, die een zesjarig meisje trouwt en het huwelijk consumeert als het meisje negen is een pedofiel genoemd worden. Toch?

