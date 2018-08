Peter Stiekema

oals helaas te verwachten was, maar soms doet hoop tegen beter weten in leven, blijven D66 en Gristenunie vrijwel blind achter het regeerakkoord staan, waarin is vastgesteld dat buitenlandse couponknippers (van aandelen, ik zeg het er maar even bij) geen dividendbelasting hoeven te betalen. Kadaverdiscipline heet zoiets ook wel. Ging het kabinet er kort na de formatie nog vanuit dat zulks de staat 1,4 miljard per jaar zou kosten, inmiddels staat vast dat dat twee miljard wordt. Dat geld zou de staat hier in ons land voor andere dingen kunnen gebruiken. Voor het opkrikken van het defensiebudget (anders wordt Oom Donald boos) voor het onderwijs, voor de bejaarden, voor de zorg, het optrekken van de alsmaar achterblijvende AOW en pensioenen. Ik noem maar wat. Maar daar zal op de derde dinsdag van september geen geld voor blijken te zijn.

Ondertussen zei minister voor ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, aan deze of gene zangeres toe, ik geloof dat ze Rihanna heet, dat Nederland fors geld zal schokken voor een of ander ontwikkelingssamenwerkingsprog ramma en/of onderwijs aan arme landen. In plaats van 40 miljoen, het bedrag dat Nederland nu bijdraagt, wordt 100 miljoen verlangd. Het klonk Kaag als muziek in de oren en ze hoopt Rihamma op 29 september daarvoor ook te ontmoeten. Levert altijd een leuke selfie op. Gek, dat je daar geen Kamerlid over hoort. Die zouden daar toch moord en brand over horen te roepen. Och ja, het is nog reces. En met name de vrouwelijke Kamerleden zijn nog volop op zoek naar passende hoofddeksels voor Prinsjesdag. Persoonlijk zou ik het vergiet voor het heilige spaghettimonster willen adviseren, of anders een koektrommel voor het koekiemonster. Er zijn immers, naast de bestaande, waanzinnige, godsdiensten er nog genoeg om te verzinnen. Succes ermee. En van de beloofde inkomensverbetering voor iedereen per 1 januari aanstaande zal ook bitter weinig terecht komen, wat ik je brom.

Laten we nog even op D66 terugkomen. Die partij werd in 1966 opgericht door Hans van Mierlo. Vooral bedoeld om de burger meer stem te geven, bij voorbeeld via het gekozen burgemeesterschap en het referendum. Dat hebben Pechtold cs zomaar uit handen gegeven. Je moet dus wel gek zijn om nu nog op deze partij te stemmen. Wat voegt die nog toe? En wat de Gristeunie betreft, die hebben ook liever niet dat je je kinderen tegen mazelen laat inenten. Een van de redenen dat die andere gristelijke partij, SGP, welk kabinetbeleid dan ook blind zal blijven ondersteunen.