Peter Stiekema

root nieuws in deze komkommervolle tijden. VVD-icoon Ed Nijpels beweert een relatie te hebben gehad met Linda de Mol. Ergens in de jaren tachtig. Ed was toen 32 en fractieleider van de VVD. Wegens zijn voorkeur voor het plaatsen van Amerikaanse raketten in ons land werd hij in die tijd ook wel Edje Raketje genoemd, een persiflage van Henk Spaan en Harry Vermegen in Pisa of Verona, daar wil ik vanaf wezen.

Of Edje zijn raketje bij Linda de Mol ook zijn werk heeft laten doen, zoals in een serieuze relatie betaamt, valt behoorlijk te betwijfelen. Want Linda weet van niks, zo zei ze in een van de talrijke roddelprogramma’s die Nederland rijk is. Linda stelt dat ze een keer uit eten zijn geweest.

Ze is ook iets uitgebreider in haar verklaringen dan Nijpels. Kort samengevat zegt Linda: ‘Een relatie? Ik ben echt serieus verbijsterd door deze opmerking. Ik ben één keer op zijn uitnodiging ingegaan, ik was een jaar of 19, woonde nog thuis en ben met hem uit eten geweest. Zijn chauffeur kwam me ophalen. We hadden elkaar ontmoet bij een prijsuitreiking van Conamus waar mijn vader (John de Mol sr. oud-zanger en ondernemer, niet te verwarren met haar broer de mediamagnaat, die ook John heet. Gelukkig heet diens zoon Johnny, want anders zou de verwarring compleet zijn) directeur van was. Ik had verteld dat ik auteursrecht wilde gaan studeren en hij zei dat hij me daarbij misschien kon helpen met interessante info vanuit zijn beroep. We hebben op zich een leuke avond gehad, maar ik was 19! Daar is het ook volledig bij gebleven. Een relatie is echt wel iets heel anders dan een etentje in mijn optiek. Heel, heel erg raar dit.’

Ik geloof Linda meteen. En wat een smoes van Edje. Een oudere geilpik die een jong grietje probeert te versieren met de smoes dat hij haar kon helpen met interessante informatie. Waar heb ik dat meer gehoord? Wil Edje zijn imago met deze jeugdherinneringen wat oppoetsen?. Er waren (en zijn) immers geruchten dat Nijpels vooral ook belangstelling voor jonge heren had. Misschien als Linda Linus de Mol geheten had, dat het dan wel een echte relatie zou zijn geworden.

