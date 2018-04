l eerder liet ik het daglicht schijnen over de nachtradio (met name npo1) in dit land. Jongens en meisjes die de puberale status nauwelijks zijn ontgroeid en die – omdat kritisch luisteren in het donker blijkbaar niet serieus wordt genomen – vast ‘n beetje mogen droogzwemmen, in de trant van ‘bedankt voor je belletje, hoi hoi’.

Afgelopen nacht was er zo eentje die vond dat een of andere mevrouw een koninklijke onderscheiding had verdiend en dus beloofde dat vóór dinsdag (lintjesregen) wel ‘even te zullen regelen’.

