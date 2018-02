at hadden we even niet meegekregen, vorige week dinsdagmiddag. Gewoon, dom, gemist.

Dat de snik van Halve Zoolstra, sinds enkele seconden in zijn nieuwe functie van aanstaand onbezoldigd rijksveldwachter van Rottummeroog, de inleiding was tot een geheel nieuwe wending in de Nederlandse politiek.

Het daadwerkelijk in het openbaar in snikken uitbarsten van bewindslieden.

