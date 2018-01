In 1977, elf jaar na zijn dood, gingen in zijn woonplaats Ginneken (hij was overigens een geboren Bredanaar) stemmen op, een straat te noemen naar

Henri t’ Sas. Voor Breda was dat nog niet direct zo zeker. Er waren mensen, onder wie de toenmalige gemeentesecretaris Van Dam, die om onduidelijke redenen meenden, zich laatdunkend over t’ Sas als kunstenaar te moeten uitlaten. Zo niet tijdgenoot/musicus Leo Cantrijn, die regelmatig als begeleider op de piano met Henri was opgetreden en beter dan wie ook kon oordelen over diens kwaliteiten. Op 22 december ‘77 verscheen van Cantrijn een artikel in het dagblad De Stem, waarin hij van zijn bewondering voor de kunstenaar blijk gaf. Hieronder een kopie van dat artikel. Uiteindelijk werd het plein, dat werd aangelegd op het terrein van de voormalige houthandel Van Dijk in Ginneken Henri t’ Sasplein genoemd.

Er bestaat een integrale audio-opname van t’ Sas’ vertolking van ‘De Jonge Jan’ van Herman Heijermans, waarover Cantrijn het in zijn artikel heeft. Hij vermeldt ook terloops diens openluchtspel De Vuurwolf. Daarover is ook ‘alles’ te lezen op deze site.

Voorpagina hhBest