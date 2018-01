o ‘s morgens in bed , via ‘n oortje, komt er van alles vanaf de radio bij je binnen, waarbij je je wenkbrauwen optrekt. Zo’n NOS-nieuwslezer die zonder blikken of blozen zegt: ‘Code geel, maar veel ongelukken omdat de gladheid niet overal zichtbaar is.’ Of een reclameboodschap, waarin schaamteloos een Engelse zinnetje wordt gevoegd, met het volgende resultaat: Doe jaur ting. Meer dan een vraagteken durf ik niet te zetten bij: ‘U bepaalt waar de data staat,’ want volgens mij is ‘data’ meervoud.

