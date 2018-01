Peter Stiekema

at zou zo’n Cailin Kuit nou denken? Ik kom wel weg met een leugentje? Wie is Cailin Kuit?, hoor ik u vragen. Dat is de nummer 3 op de lijst van de partij van Sylvana S., Bij1, die gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Let op er staat niet bijl, maar bij1, bijeen dus. Een cijfer en lettergrapje. Vol trots werd Cailin door Sylvana gepresenteerd als psychiater, maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Sylvana deed een Wildersje.

Cailin is hooguit wel eens bij een psychiater geweest, maar veel geholpen heeft dat kennelijk niet. Ze heeft in ieder geval nooit in het register voor artsen en medisch specialisten gestaan, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten.

Nee, mevrouw Kuit is een 49-jarige invalide vrouw, die haar cv een tikkeltje heeft opgeleukt. Of ze lichamelijk of geestelijk invalide is meldt de partij niet. Ikzelf gok op dat laatste.

Ondertussen zou Bij1, in casu Sylvana, vanmorgen duidelijkheid verschaffen, maar het aanwezige journaille werd achteloos, om niet te zeggen hautain, opzij geschoven en de deur van de Mercedes, waarin S.S. zich liet vervoeren, sloeg met een klap dicht. Ze zweeg in alle talen en zal ongetwijfeld de pers wel weer de zwartepiet geven, pardon, de kleurrijke Piet bedoel ik, hoe kan ik zo stom zijn. Zwarte Piet, hoor mij nou toch.

Intussen blijkt de partij een bij1 geraapt zootje te zijn. Amsterdammers kunnen in maart hun stem uitbrengen op onder anderen oud-SP-senator Anja Meulenbelt, tv-maker Sunny Bergman en emeritus hoogleraar Gloria Wekker, als ze wakker is tenminste. Simons zelf staat als partij- en zelfbenoemd gouwleider op de eerste plek, jongerenwerker Jazie Veldhuyzen is haar nummer twee. Er staan in totaal zeventien Amsterdammers op de lijst, onder wie ook een voormalig dakloze en een ‘genderzwerver’. Kleurrijk en divers, zegt Sylvana er zelf over. Het doet het ergste vrezen.

Ik ben benieuwd of en wanneer Sylvana met een verklaring komt. Een jokkebrok op een partijlijst, daar scoor je niet echt mee. Ze zal met haar billen bloot moeten. Of nee, toch liever niet eigenlijk, nu ik er over nadenk.

