De fracties in de gemeenteraad van Best zullen zich op maandag 27 november in een extra openbare vergadering uitspreken over wat heet huisvestingsvraagstuk burgemeester. In tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was, gebeurt dit buiten aanwezigheid van de heer Anton van Aert. –> Hij is formeel met ziekteverlof. Waarnemend voorzitter is de CDA-er Paul Gondrie.

Het ziet er naar uit dat Van Aert, wiens ambtstermijn in september 2018 verstrijkt, niet meer op zijn post zal terugkeren. Hij heeft tot dusver geweigerd, zich in het Bestse bevolkingsregister te laten inschrijven en woont in Boxtel. In overleg met ‘de gemeente’ (zo staat het op de gemeentelijke website) is de Commissaris van de Koning op zoek naar een waarnemend burgemeester.

Op de handelwijze van Anton van Aert, die algemeen wordt gewaardeerd als een goed bestuurder, is door inwoners van Best in de media en op het internet wisselend gereageerd. Veel mensen hadden gewild dat hij aan zou blijven en voor een tweede termijn zou gaan. Anderen zijn van mening dat hij niet ‘boven de wet’ had moeten gaan staan. Een tweede ambtstermijn is trouwens niet aan de orde omdat de heer Van Aert al een half jaar geleden te kennen heeft gegeven dat hij daar niet voor in is.

