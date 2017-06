m nou te spreken van een zesde zintuig, dat is wat overdreven, maar ik durf wel te beweren dat ik in de loop van meer dan een halve eeuw ‘een neus voor nieuws’ heb ontwikkeld. Niet in de eerste plaats door te neuzen, maar door in het dagelijks leven verder te kijken dan m’n neus lang is. Ik vind dat een prettige eigenschap, nog steeds. Hoewel….

(Gesproken column voor Omroep Best, 14.06.17, 18:10 uur)

Internet is voor journalisten tegenwoordig een geliefd uitgangspunt, als ‘je het niet meer weet’. Aan je bureau speuren naar zaken die wellicht uitdieping verdienen. Vroeger moest het ‘met de hand’. Als er geen tips meer voorhanden waren, ging je als streekjournalist op pad onder het motto ‘een vliegende kraai vangt altijd wat’. In mijn geval is dat vaak waar gebleken. En niet in de laatste plaats door veel omhoog te kijken.

Met een collega reed ik eens door de Kempen langs een vervallen boerderij. Niks opvallends, alleen… er bleek een nieuwe tv-antenne op het dak te staan. Dan ga je toch kijken? Bleek er een kluizenaar te wonen, een filosofisch ingestelde oude man, kraker avant la lettre, die goed was voor wat men ‘een dijk van een interview’ noemt.

Onlangs was ik weer eens ‘n paar dagen in de Eifel. In het aardige Moezelstadje Bernkastel zag ik een kledingwinkel, die boven z’n etalage in houten reliëf het opschrift ‘Schrijfwaren’ etc. droeg. Een rustiek element en op het oog vers in de beits. Dit is illustratief voor een verschijnsel dat zich al jaren ook in onze binnensteden voordoet: speciaalzaken leggen het loodje en op z’n best komen er broeken en blouses voor in de plaats. Jammer dat dit geen nieuws meer is.

Nog even verder kijken. Hoe goed zijn ze in Best in het snoeien van straatbomen? Hoe ik daar op kom? Nou, ik zie langs de vrije busbaan in Heivelden ongeveer vijftien jaar oude platanen. -> Niet die met leuke gelige vlekken op de stam maar een andere soort. Ze hebben ongelijkmatig ogende bladerkronen en op de stam geheelde snoeiwonden als tieten. Eiken langs de Ringweg vertonen ongeveer hetzelfde effect. Dit vraagt om nader onderzoek. Op internet staan heel wat snoeitips, maar veel meer dan dat je takken niet te glad langs de stam moet afzagen, kom ik niet te weten. Conclusie: dit principe is bij het snoeien in Best zodanig toegepast dat het een nogal bultig resultaat oplevert.

Je ogen open houden kan soms ook best lastig zijn. Verder ben ik een groot bewonderaar van de Bestse groenvoorziening.

