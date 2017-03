De ontvangsthal van Bruns, de voormalige weverij De Ploeg van Gerrit Rietveld in Bergeijk, rijksmonument.

Uitgerekend in het jubileumjaar (100 jaar) van de kunstbeweging De Stijl staat de voormalige weverij De Ploeg in Bergeijk, ontworpen door Gerrit Rietveld, weer in volle glorie. Duizenden schuifelden zaterdag tijdens een open dag door de afdelingen van Bruns, specialist in projectbouw (winkelinterieurs, musea, tentoonstellingen). Betere nieuwe bestemming van dit rijksmonument dat jaren leegstond en in verval raakte, is ondenkbaar. Ook het aangrenzende park van Mien Ruijs is gerestaureerd en in harmonie gebracht met de nieuwe bewoner. Klik voor meer foto’s op

De klok in deze eigentijdse ontwerpafdeling werkt!

Kenmerkend voor Rietveld en De Stijl: licht, luchtig en contact met ‘buiten’, lees ‘de natuur’.

Ceci n’est pas Rietveld, maar Bruns (Vrij naar Margritte).

