Duitse artsen verspreidden deze afbeelding over de werking van mondkapjes via Twitter.

Ontwikkeling van het Covid 19 virus (Corona) in 2021 in Best (ca. 30.300 inwoners). We geven de cijfers van het RIVM weer in een tabel, zoals die in ons totaaloverzicht van 2020. Het RIVM publiceert de nieuwste gegevens steeds op dinsdag rond 15:00 uur. Om de situatie goed te beoordelen, vindt het rijksinstituut het wekelijks bekijken van de cijfers beter dan dagelijks. De periode loopt nu van 20 t/m 27 juli. Het aantal positief getesten daalde, vergeleken met de vorige periode: 129 ->125. Sinds 18 mei zijn er geen ziekenhuisopnames meer en sinds 9 maart geen overlijdens. De cijfers over Best moeten als een indicatie worden beschouwd, want niet alles wordt direct aan het RIVM doorgegeven.