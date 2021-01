Ontwikkeling van het Covid 19 virus (Corona) in 2021 in Best (ca. 30.000 inwoners). We geven de cijfers van het RIVM weer in een tabel, zoals die in ons totaaloverzicht van 2020. Het RIVM publiceert de nieuwste gegevens steeds op dinsdag rond 15:00 uur. Om de situatie goed te beoordelen, vindt het rijksinstituut het wekelijks bekijken van de cijfers beter dan dagelijks. De periode loopt nu van 6 tot met 19 januari 2021. De aantallen positieve meldingen bleven in deze periode vrijwel constant 208/210 (+2).