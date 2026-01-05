een nieuwjaarsvoornemen want daar doe ik niet aan. Maar op of omstreeks 8 januari 2026 stop ik met de website hhBest.nl. Ooit heb ik eens in een interview gezegd: ‘journalist tot in de kist’. Maar ik ben op een zodanige leeftijd beland (91), dat ik meen niet meer te kunnen voldoen aan de maatstaven, die ik dertig jaar geleden, toen ik met een eerste versie van deze site begon, mezelf heb opgelegd.

Niet dat ik pretendeer dat ik er in ben geslaagd die grondbeginselen altijd waar te maken (ook voor mij geldt, wie werkt maakt fouten) maar het streven was er in elk geval. Ik mocht, zeker het laatste jaar, me verheugen in een sterk groeiend aantal volgers. Je kunt dat vaak aan de linkerkant van het scherm zien. Die mensen dank ik voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Het enige waar ik wel eens vergeefs naar heb uitgekeken is ‘meer reacties’. Maar ja, gelukkig is hhBest ook niet verworden tot een plein van polarisatie, een euvel om het zomaar te noemen van social media.

Het is wat mij betreft geen afscheid van het internet. Niet dat ik me opeens naar Facebook begeef, laat staan naar TikTok. Maar ik heb sinds jaar en dag een blog, Manieren genaamd, waarop ik tot dusver columns – of wat daar op leek – plaatste. Daar neem ik geen afscheid van. Met de website verdwijnt ook het e-mailadres guido@hhbest.nl maar zij die het aangaat weten wel hoe zij mij anderszins per e-mail kunnen bereiken.

Guido t’ Sas