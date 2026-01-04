Who's Online
10 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
januari 2026
Z M D W D V Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
«

Journalist toch echt tot in de kist

4 januari 2026 | Geplaatst door: Redactie

Ben ik geschokt? Nou, ik ben niet zo gauw geschokt, heb ik gemerkt; in
die zin was ik dus ook al niet geschokt door het bericht van collega
Guido t’Sas, die mij per mail en onder embargo meedeelde dat hij
binnenkort stopt met zijn eigen krant, hhBest.nl. Sinds Guido’s
pensionering, in 1996, heeft hij een dat serieuze en zowel in Best als in
den lande en ook wel ver daarbuiten gelezen weblog bericht gegeven
over het reilen en zeilen van de gemeente zijner inwoning, te weten de
welvarende Brabantse plaats Best.

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.