Ik stop met hhBest.nl
een nieuwjaarsvoornemen want daar doe ik niet aan. Maar op of omstreeks 8 januari 2026 stop ik met de website hhBest.nl. Ooit heb ik eens in een interview gezegd: ‘journalist tot in de kist’. Maar ik ben op een zodanige leeftijd beland (91), dat ik meen niet meer te kunnen voldoen aan de maatstaven, die ik dertig jaar geleden, toen ik met een eerste versie van deze site begon, mezelf heb opgelegd.
Niet dat ik pretendeer dat ik er in ben geslaagd die grondbeginselen altijd waar te maken (ook voor mij geldt, wie werkt maakt fouten) maar het streven was er in elk geval. Ik mocht, zeker het laatste jaar, me verheugen in een sterk groeiend aantal volgers. Je kunt dat vaak aan de linkerkant van het scherm zien. Die mensen dank ik voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Het enige waar ik wel eens vergeefs naar heb uitgekeken is ‘meer reacties’. Maar ja, gelukkig is hhBest ook niet verworden tot een plein van polarisatie, een euvel om het zomaar te noemen van social media.
Het is wat mij betreft geen afscheid van het internet. Niet dat ik me opeens naar Facebook begeef, laat staan naar TikTok. Maar ik heb sinds jaar en dag een blog, Manieren genaamd, waarop ik tot dusver columns – of wat daar op leek – plaatste. Daar neem ik geen afscheid van. Met de website verdwijnt ook het e-mailadres guido@hhbest.nl maar zij die het aangaat weten wel hoe zij mij anderszins per e-mail kunnen bereiken.
Guido t’ Sas
Alle begrip, maar zonde blijft het wel. De oudste hoofdredacteur van (misschien wel) de oudste online-krant die er, om respectabele redenen, een punt achter zet. Hoewel ik de respectabiliteit van de redenen nog een voorwerp van gepeins wil noemen. Je laat je nazaten een prachtige erfenis na, door hhBest gewoon te laten staan. Ik weet dat, omdat ik zelf nog dagelijks mijn door de kapitalistische onverschilligheid van een stelletje Amerikanen verdwenen weblog van 25 jaar betreur — er was ook nog een weblog waaraan ik niet veel meer deed, maar toch een eerbetoon was aan mijn veel te vroeg overleden talentvolle broer Berry, weg, spoorloos. (Anderzijds: het is mijn vaste overtuiging dat het internet zal verdwijnen in de chaos van een gruwelijke wereldoorlog of, misschien nog erger, doordat het onbruikbaar wordt door de overmacht van het zootje misdadigers waarin een belangrijk deel van de mensheid al bezig is te veranderen. En waar de fatsoenlijke maatschappij machteloos lijkt te staan kijken — ik noem als voorbeeld de Oudejaarsnacht van eergisteren.
Hoe dan ook: leef nog lang en gelukkig met zo min mogelijk ongemak; ik ga dat, tegen beter weten in, ook proberen.
Guido, hartstikke bedankt, steeds met heel veel plezier je stukjes gelezen . Veel gezondheid en een fijne toekomst gewenst.
Guido,
Op je 91e nog zo actief zijn is al een hele prestatie.
Ik heb altijd graag op je stukjes gereageerd.
Jammer dat het ophoudt, maar op jouw leeftijd kan ik me helemaal indenken dat het onderhand eens genoeg is geweest.
Het ga je goed.
Tom
Beste Guido, bedankt voor je inhoudelijke bijdragende afgelopen dertig jaren. Wat ik altijd in je heb bewonderd is dat je kernachtig je verhaal kon vertellen en nooit persoonlijk werd. Op naar de 100 in goede gezondheid!