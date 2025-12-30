Het ziet er naar uit dat veruit de meeste Nederlanders (95%) dit jaar geen cent besteden aan vuurwerk. Dat blijkt althans uit een overzicht dat de ING-bank vanmiddag om half twee liet zien. Het is het resultaat op dat moment van hetgeen gebruikers van deze bank hebben ingevuld. Meer cijfers: 0-20 euro 1%, 20-50 euro 1%, 50-100 euro 1%, meer dan 100 euro 2%.

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn, vooral op plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, mede door de verwachte matige wind, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven.