Onderzoek ING: 95% besteedt niets aan vuurwerk

30 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

vuurwerk

Het ziet er naar uit dat veruit de meeste Nederlanders (95%) dit jaar geen cent besteden aan vuurwerk. Dat blijkt althans uit een overzicht dat de ING-bank vanmiddag om half twee liet zien. Het is het resultaat op dat moment van hetgeen gebruikers van deze bank hebben ingevuld. Meer cijfers: 0-20 euro 1%, 20-50 euro 1%, 50-100 euro 1%, meer dan 100 euro 2%.

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn, vooral op plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, mede door de verwachte matige wind, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven.

Geplaatst in Nederland, Nieuws

Een reactie op “Onderzoek ING: 95% besteedt niets aan vuurwerk”

  • peter stiekema:
    31 december 2025 om 12:17

    Misschien zijn de gebruikers van de ING-bank te intelligent om vuurwerk aan te schaffen, of te rijk en te voorzichtig. Als ik die stormloop zag op die vuurwerkwinkels in binnen- en buitenland, dan kan ik me haast niet voorstellen dat maar 5 procent van de Nederlandse bevolking het risico wil lopen om armen en benen, of het leven zelf, kwijt te raken. In 2026 is vuurwerk verboden, maar een verbod handhaven lijkt me nagenoeg onmogelijk. Waarom sturen we al dat vuurwerk niet naar Oekraïne? Daar zouden ze er aan het front wel raad mee weten.

