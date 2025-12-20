Who's Online
21 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
december 2025
Z M D W D V Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
«
»

Jongens & meisjes

20 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

ij heette Benny M., en hij was mijn vriend, en buitengewoon slim was hij niet. Een merkwaardige ‘relatie’, op de Sint Jozefschool in de Schoolstraat in Nijmegen. Waarom ik Benny meenam naar huis, geen idee, vaak is het ook niet voorgekomen; als het al voorkwam zat er niets anders op dan dat ik op mijn slaapkamer de Robbedoes ging zitten lezen en mijn moeder met Benny spelletjes deed.

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.