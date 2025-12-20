Peter Stiekema

e geblokkeerde Russische tegoeden blijven voorlopig dan toch waar ze zijn: bij het effectenhuis Euroclear in Brussel. Tenminste zolang Donald Trump, die er ook al zijn begerige ogen op had laten vallen, nog even buiten schot blijft. Een eclatant succes voor de Belgische premier Bart de Wever, die zich als een duivel in een wijwatervat heeft verdedigd tegen een Europese overmacht onder leiding van, uiteraard, Ursula Von der Leyen en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

Maandenlang heeft De Wever zich met hand en tand verzet tegen de wens van Europa dat de Belgen het geld vrij zouden geven, maar hij hield dapper voet bij stuk. Hij vond het risico voor België te groot. De EU komt nu met een alternatief: na een top van meer dan 15 uur zijn de Europese leiders het eens geraakt over een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, voor een periode van twee jaar. De lidstaten zullen namelijk samen geld lenen op de financiële markten, met geld uit de meerjarenbegroting van Europa als waarborg. Of dat geld ooit zal worden terugbetaald valt echter zeer te betwijfelen.

Toch is er de eerste uren van het overleg geprobeerd vooral een lening voor Oekraïne op basis van de geblokkeerde Russische tegoeden te verwezenlijken, maar omdat De Wever zich sterk toonde kwam er rond 1 uur ’s nachts een nieuw voorstel op tafel. Daarbij werd dan toch naar een gezamenlijke lening gekeken met geld uit de meerjarenbegroting als waarborg. Rond 3 uur in de nacht kwam de witte rook.

Voor een gezamenlijke lening op basis van de meerjarenbegroting is wel unanimiteit vereist. Die leek er lange tijd niet te zijn, maar op een bepaald moment gaven Hongarije, Slowakije en Tsjechië tegelijkertijd aan dat ze de beslissing niet zouden blokkeren. En toen was het spel gespeeld.

Dat de geblokkeerde Russische tegoeden voorlopig onaangeroerd blijven, is een duidelijke overwinning voor premier De Wever, die zich daar de voorbije maanden altijd met kracht tegen heeft verzet. Veel Europese leiders kunnen er een voorbeeld aan nemen. Ook de Nederlandse dubbel-demissionaire premier Schoof, die nog overal met zijn neus vooraan staat, zonder veel te zeggen te hebben, kan daar een lesje van leren.

