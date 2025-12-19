Who's Online
Alvast samenwerking Best en Oirschot

19 december 2025

De wethouders Véronique Zeeman van gemeente Best en Claud Leermakers van gemeente Oirschot ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten gaan samenwerken om inwoners te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen. Bijvoorbeeld voor een uitkering, bijzondere bijstand of inburgering.

Gemeenten Best en Oirschot willen in principe vanaf 1 januari 2028 samen één nieuwe gemeente Best-Oirschot vormen.

