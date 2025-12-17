Who's Online
Het kerstgebeuren als zodanig

17 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

l vele jaren ben ik met succes van het roomsche geloof af, maar ook alweer vele jaren kan ik, bij het bedrijven van mijn nering, volop gebruik maken van de vele leerzame ervaringen die ik destijds heb opgedaan, als daar zijn het foutloos zingen van het Credo en het Salve Regina – helaas alleen op momenten van dronkenschap, die tegenwoordig, als gevolg van het verfoeilijke gezondheidsstreven dat mij in zijn greep houdt, minder en minder het huishouden opvrolijkt.

Kerstmis

