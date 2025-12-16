Who's Online
Energie opwekken langs autosnelwegen – update

16 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Best en Son en Breugel gaan energie opwekken langs de A2, A50 en A67. De gemeente Son c.a. bericht hierover op LinkedIn .

Een communicatieadviseur van de gemeente Best reageert als volgt op onze vragen over dit project:

– De energieopwekking binnen het OER project draait om zonnepanelen langs de rijkswegen, geen windmolens.

– De A58 is onderzocht in Best en ook in Oirschot. Doordat de strook smal is met veel aangrenzende natuurwaarden heeft Rijkswaterstaat deze af laten vallen. De enige locaties liggen nu nog in Best, Son en Breugel en Eindhoven.

Geplaatst in Best, Eindhoven, Son en Breugel

Een reactie op "Energie opwekken langs autosnelwegen – update"

  • Tom Lassing:
    8 december 2025 om 14:19

    10 jaar te laat en nu volkomen overbodig. We hebben al te veel zonne-energie.
    We gaan dus opwekken om het meeste weg te gooien, want als de zon schijnt is er te veel energie. Zouden we het kunnen opslaan en dan aan de bewoners kunnen geven, dan zou het anders zijn, maar dit is water naar de zee dragen. Zonde van het geld.

    Beantwoorden

Reageer

