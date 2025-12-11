Who's Online
Werelderfgoed

11 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

e Italiaanse keuken is dezer dagen uitgeroepen tot werelderfgoed van de Unesco. Dat is voornamelijk fijn voor de handel, want de Italiaanse keuken bestaat niet. Hieronder twee stukken die ik de laatste jaren schreef op mijn weblog over het onderwerp, het eerste in april 2023, het tweede uit september 2013. Let wel: ik ga maar voorbij aan de vele betekenissen die het woord ‘keuken’ heeft. Ik haal de twee stukken vooral aan om de term ‘werelderfgoed’ ietwat te relativeren.

Lees op SanteLOGie De Italiaanse keuken bestaat niet en Porcocane, moet ik alwéér afwassen?Voorpagina hhBest

