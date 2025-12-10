Who's Online
82 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
december 2025
Z M D W D V Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
«
»

Frische, fröhliche Krieg

10 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

olumnist Jarl van de Ploeg is een optimist. Hij schrijft vandaag dat het Nederlands voetbalelftal volgend jaar braaf zal afreizen naar Dallas, om weer eens net niet wereldkampioen te worden. Dat wordt namelijk Curaçao.

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.